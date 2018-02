Boswachter mishandeld in natuurgebied

De bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) zag rond 13.00 uur in het natuurgebied de Zeepeduinen twee mannen lopen met drie loslopende honden. Hij sprak de mannen aan omdat ze buiten de paden liepen en de honden niet aangelijnd waren. Hij verwees hen naar het wandelpad. Toen de BOA de mannen een bekeuring wilde schrijven liepen de mannen door. De medewerker vorderde de mannen om te blijven staan en hun identiteitsbewijs te laten zien. De boswachter viel en toen hij op de grond lag is een van de mannen bovenop hem gesprongen en pakte hem stevig bij zijn keel. De twee mannen renden vervolgens weg. De BOA ging achter hen aan en waarschuwde de politie. Een van de mannen is terug gekomen. Hij is aangehouden en wordt verhoord. De medewerker van Natuurmonumenten heeft aangifte van mishandeling gedaan. De politie doet verder onderzoek.