Weer drugsdealer opgepakt in Waalwijk

Surveillerende agenten zagen op zondag 4 februari 2018 om 00.25 uur op de Stationsstraat dat de bestuurder van een auto iets aan een man gaf naast de auto. Op dat moment schrok die echter en liep weg. Omdat de agenten vermoedden dat hier een deal plaats vond besloten ze de bestuurder van de auto te controleren. Die wilde niet meewerken en de agenten zagen dat hij iets in zijn sok stopte. Daarna stopte hij ook iets in zijn broek. Op het moment dat de portier geopend werd probeerde de man te vluchten. De agenten hielden hem tegen en moesten pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen. Uiteindelijk staakte de verdachte zijn verzet en werd hij geboeid. De 23-jarige man uit Kaatsheuvel werd naar het bureau gebracht. Daar kwamen uit zijn fouillering tientallen gripzakjes met verschillende hoeveelheden drugs erin waaronder cocaïne en amfetaminepasta. Ook had hij enkele zakjes met pillen, in totaal meer dan 60, bij zich en bijna 500 euro contant. Ook in zijn auto werden pillen gevonden. De recherche stelt een onderzoek in.