Agent krijgt vuistslag na vernieling politieauto

De man die tegen de politieauto trapte had een Noord-Afrikaans uiterlijk, droeg een legergroen jack met capuchon en donkere spijkerbroek met witte gympen. Ook de tweede verdachte had een Noord-Afrikaans uiterlijk en een wat voller postuur. De derde had een lang en tenger postuur en kort, donkerblond haar. De man met de scooter was ook wat meer gezet en droeg ook witte gympen. Het viertal was tussen de 20 en 25 jaar oud.