Politie zoekt vermiste man

Hij is rond 19.50 uur voor het laatst gezien. Inmiddels is zijn telefoon uitgepeild en hij bevindt zich hoogstwaarschijnlijk in Duitsland. Echter hij kan ook in de buurt van de grens zijn.Zaterdagavond is hierover ook een burgernetbericht uitgegaan. De heer Grootjen is ca 1.92 lang, slank postuur en heeft lichtbruin/grijs kort haar. Hij draagt een felblauwe jas, spijkerbroek met een geruit hemd en bruine wandelschoenen. Hij heeft een korte baard en een ronde bril.

Heeft u informatie over deze vermiste man, neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844