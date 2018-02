Beloning voor gouden tip in zaak kofferbakmoord

Sinds 31 maart 2017 doet de politie onderzoek naar de gewelddadige dood van de toen 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen. Dat onderzoek heeft tot nu toe nog niet geleid tot aanhoudingen.

Helpt u mee de identiteit van de dader te achterhalen?

Het is ook voor u mogelijk om actief mee te denken in dit onderzoek. Sinds gisteren is het in het dossier op politie.nl/kofferbakmoord ook mogelijk om scenario’s in te sturen. Als extra stimulans looft het Openbaar Ministerie nu een beloning uit van €15.000 euro.

Opsporing Verzocht en Hart van Nederland

Vanavond besteden de televisieprogramma’s Opsporing Verzocht (NPO1, 20.35) en Hart van Nederland (SBS6, 22:30) aandacht aan de zogenaamde ‘kofferbakmoord’. Daar komen ook nog een aantal concrete vragen aan bod die na afloop ook worden toegevoegd aan het dossier op politie.nl/kofferbakmoord.

Tips

De persoon die de politie de tip aanlevert die leidt tot de identiteit van de persoon of personen die achter de dood van Ralf Meinema zit(ten), kan aanspraak maken op de beloning van 15.000 euro. Mensen met relevante informatie kunnen zich op verschillende manieren melden bij de politie:

Politie, 0900-8844 (u kunt hier zonder uw naam te zeggen ook direct vragen om een vertrouwelijk gesprek)

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Tipformulier op www.politie.nl/kofferbakmoord

Kijk hieronder de oproep van de moeder van Ralf Meinema: