Politie stelt onderzoek in naar autobrand

Om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de brand houdt de politie een buurtonderzoek. Daarnaast komt de politie graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben of over camerabeelden beschikken. Heeft u iets gezien of gehoord dat mogelijk met dit incident te maken heeft? Of heeft u andere bruikbare informatie of camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem bellen met M 0800-7000 of gebruik maken van het tipformulier.

2018055213 JR