Politie verricht aanhoudingen na straatroof

Rond 19:40 uur meldde de vrouw dat ze beroofd was van haar tas en daarbij mishandeld was. Een getuige was achter de dader aangerend en wist deze enkele straten verderop tegen te houden. De politie was snel ter plaatse en hield de 26-jarige man uit Haaksbergen aan. In verband met deze straatroof is op zondagavond een tweede persoon, een 39-jarige man uit Nunspeet, aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de straatroof. Wat zijn rol is wordt nog nader onderzocht.

2018050669 JR