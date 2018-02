Nijmegen Mannen met inbrekerswerktuig gesnapt

In de bus zaten bekenden van de politie. Tijdens de controle troffen de agenten nog twee personen in het busje aan. Die zaten in het laadgedeelte. In de auto werden o.a. een breekijzer, een koevoet, diverse werkhandschoenen.

De agenten schreven diverse bekeuringen uit, o.a. voor het voorhanden hebben van inbrekersgereedschap, het vervoeren van personen in een laadruim en het niet kunnen tonen van een ID-bewijs.

2018055165 (fdv)