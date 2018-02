Zaken in Bureau GLD van 7 februari

Doetinchem, duo probeert tweemaal pinautomaat op te blazen

In de vroege morgen van dinsdag 25 én woensdag 26 april proberen twee onbekende mannen een pinautomaat aan de Houtsmastraat op te blazen. Op de beelden is te zien dat het tweetal op een scooter aan komt rijden en de pinautomaat probeert te vernielen. In beide pogingen lukt het hen niet om buit te maken. Wel raakt de automaat zwaar beschadigd. De twee staan zeer duidelijk op bewakingsbeelden. Wie kent of herkent hen?

2017188419

Apeldoorn, onbekende vrouw steelt speaker uit winkel

Op donderdagmiddag 5 oktober pleegt een onbekende vrouw een winkeldiefstal in een winkel aan De Voorwaarts. De vrouw, die in gezelschap was van een man, haalt een speaker uit het schap en neemt deze de winkel uit zonder af te rekenen. De vrouw en de diefstal staan duidelijk op bewakingsbeelden. Wie kent of herkent de onbekende vrouw?

2017472542

Beneden Leeuwen, pinpas gestolen tijdens babbeltruc

Op woensdagmiddag 18 oktober komt een echtpaar na het doen van de boodschappen aan bij hun woning. Opeens staat een onbekend stel bij hen in de woning. De vrouw wil graag gebruik maken van het toilet, de man vraagt of hij wat water kan krijgen. Dan vertrekt het stel weer.

Waarschijnlijk heeft men in deze korte tijd kans gezien de pinpas van het echtpaar te stelen. Korte tijd later wordt er een groot geldbedrag van de rekening van het echtpaar afgeschreven. Het onbekende stel dat in de woning was, staat op de bewakingsbeelden van de bank. Ook staat het stel op de bewakingsbeelden van de supermarkt waar het echtpaar de boodschappen deed. Vermoedelijk heeft men daar de pincode afgekeken. Alle bewakingsbeelden worden getoond in de uitzending. Wie kent of herkent dit onbekende stel?

2017489671

Wageningen, onbekende vrouw pint met gestolen pinpas

Op zaterdag 9 december wordt door een onbekende vrouw geld gepind van de rekening van een 85-jarige inwoner van Wageningen. Het in onbekend hoe de vrouw aan de pinpas en pincode van het slachtoffer is gekomen. Van de onbekende vrouw zijn duidelijke bewakingsbeelden. Wie kent of herkent de onbekende pinster?

2017578633