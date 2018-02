Man gewond bij steekincident, getuigen gezocht

Het steekincident vond rond half drie ’s nachts plaats bij de woning van het slachtoffer. Hij raakte daarbij gewond. De dader, die een grijze hoodie droeg, ging er daarna vandoor. Op de Noord-Ijsseldijk kon niet veel later een verdachte worden aangehouden.

Informatie melden

De recherche wil graag in contact komen met eventuele getuigen. Men kan contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op Politie.nl. Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online.