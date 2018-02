Mislukte plofkraak in Opsporing Verzocht

Die nacht kwam rond 03.30 uur de melding bij de politie binnen. Agenten zagen dat er geprobeerd was een geldautomaat op te blazen. Op bewakingsbeelden was te zien hoe twee mannen een explosief in de gleuf van het automaat stoppen. De ontsteker ging echter niet af.



Opsporing Verzocht

De bewakingsbeelden werden al eerder in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld getoond op RTV Utrecht. Dit leidde niet tot de aanhouding van de verdachten. Daarom worden de beelden nu landelijke getoond in Opsporing Verzocht.



Lees de beschrijving over deze zaak hier. Tips kunnen doorgegeven worden via de opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem 0800-7000. Melden kan ook via onderstaand tipformulier of anoniem via M-online.