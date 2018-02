Automobilist bekneld na frontale aanrijding

Omstreeks 11.40 uur kwamen beide voertuigen op de Amsterdamseweg (N202) frontaal met elkaar in botsing. De personenauto kwam hierna in de berm tot stilstand. De bestuurder van de personenauto zat met zijn been bekneld in de auto en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De 40-jarige bestuurder van de vrachtauto uit Petten kwam met de schrik vrij.

In verband met de aanrijding was de rijbaan van de N202 enige tijd gestremd. De politie stelt een onderzoek in naar oorzaak van deze aanrijding.