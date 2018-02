Onderzoek naar overlijden man Waddinxveen

De woordvoering over dit onderzoek ligt bij het Openbaar Ministerie. In het belang van het onderzoek kunnen we als politie geen informatie verstrekken. Voor meer informatie verwijzen wij daarom graag naar de persberichten van het OM van maandag 5 februari en vrijdag 2 februari.



Stap naar voren

In hun werk worden agenten dagelijks geconfronteerd met geweld. Soms hebben zij geen keus en vraagt de situatie erom dat ze zelf geweld toepassen. Bijvoorbeeld om een verdachte onder controle te krijgen of een veilige situatie te creëren voor zichzelf en/of omstanders.



Om dat goed te kunnen doen, mogen agenten als dat nodig is geweld gebruiken. Waar anderen een stap terug doen, stappen zij veelal naar voren. Maar geweld gebruiken mag uiteraard niet zomaar; er zijn strenge voorwaarden en regels aan verbonden. Ook moet de politieagent geweld melden en verantwoording afleggen over het toegepaste geweld. In ernstige gevallen stelt de Rijksrecherche een onderzoek in.



Rijksrecherche

Het onderzoek door de Rijksrecherche gaat om de feiten: objectieve waarheidsvinding staat voorop. Ze zoekt dus zonder oordeel naar de absolute waarheid, zonder te speculeren of aannames te doen. De Rijksrecherche is daarom ook géén onderdeel van de politie, maar opereert rechtstreeks onder het College van procureurs-generaal. Dat garandeert dat ze haar werk met gepaste afstand en onafhankelijk kan doen.