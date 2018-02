Blazen op de brug

Rond 5.00 uur in de vroege ochtend hielden agenten een alcoholcontrole op de Erasmusbrug in Rotterdam. Tot 12.30 controleerden ze bestuurders op alcohol en andere verkeersovertredingen. Zes beginnende bestuurders hadden te veel drankjes met alcohol op, van wie er twee hun rijbewijs meteen mochten inleveren. 13 ervaren chauffeurs namen het ook niet zo nauw en kregen een bekeuring, van wie er eentje zijn rijbewijs kon achterlaten. Het hoogst gemeten promillage was 800 Ugl. Totaal zijn er 650 blaastesten afgenomen. Ook werd er bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs en identiteitsfraude.

Waarom een alcoholcontrole?

Volgens een nationaal onderzoek drinkt 85 procent van de Nederlanders alcohol. Bijvoorbeeld tijdens het uitgaan, bij een feestje of voor de gezelligheid. Vaak blijft het gezellig. Overmatig drinken leidt echter ook regelmatig tot problemen. Dat varieert van geweld op straat tot verkeersongelukken. Elk jaar vallen er door alcohol in het verkeer talloze doden en ernstig gewonden. De politie wil dat voorkomen en houdt daarom geregeld alcoholcontroles. Vooral in het weekend en tijdens grote evenementen.