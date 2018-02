Twee verdachten in onderzoek naar dodelijk handgemeen Schouwburgplein vrij gelaten

Het rechercheteam wil nog steeds in contact komen met mensen die op en rond het Schouwburgplein waren in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 02.30 en 03.45 uur. Er waren op dat moment veel bezoekers van het International Filmfestival Rotterdam. Het team komt graag met mensen in contact die de vechtpartij hebben gezien of andere informatie hebben over wat er voorafgaand aan het incident is gebeurd. Weet u andere details of heeft u camerabeelden die van belang kunnen zijn voor dit onderzoek? Neemt u dan alstublieft contact op met het onderzoeksteam via de gratis opsporingstiplijn op 0800-6070 . Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 .