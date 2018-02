Fietsendief gestopt dankzij politiehond Duuk en alerte getuige

Een hondengeleider zat in de buurt en reed het bedoelde park in. Hij zag een man in ondergoed rennen, dit bleek de melder te zijn. Circa 100 meter daarvoor rende de verdachte. De hondengeleider reed in de richting van de verdachte die inmiddels op de Sportstraat rende. Hij haalde diensthond Luuk uit de auto, dit was voor de verdachte aanleiding om zijn vluchtpoging te staken. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. In de rugzak werd de slijptol en nog wat ander gereedschap aangetroffen. In een ander tasje dat de verdachte nog bij zich had, vond de politie 12 XTC pillen.