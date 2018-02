Stapper aangehouden na mishandeling en aanranding

Breda - Agenten belast met het horecatoezicht in het uitgaanscentrum van Breda hebben zondag 4 februari 2018 omstreeks 00.40 uur op de Reigerstraat een 32-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Hij zou in een horecazaak een 22-jarige vrouw uit Breda mishandeld en aangerand hebben. De recherche stelt een nader onderzoek in en is op zoek naar getuigen van het incident. Ook eventuele andere bezoekers die door de man lastig gevallen zijn, worden verzocht zich te melden bij de politie in Breda via 0900-8844.