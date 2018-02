Overval op fastfoodketen, politie zoekt getuigen

De overvaller, waarvan nog onduidelijk is of het een man of een vrouw is, kwam omstreeks 21.15 uur het restaurant binnen en bedreigde het aanwezige personeel met een wapen. De overvaller verliet uiteindelijk de zaak met een geldbedrag. Direct werd een grootscheepse zoekactie ingesteld waarbij meerdere politie-eenheden zijn ingezet. Vanuit de lucht werd de zoekactie bijgestaan door de heli. Alle inspanningen hebben vooralsnog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte.

Van de overvaller is bekend dat hij of zij ongeveer 1.70m lang is, een tenger postuur heeft en donkere kleding droeg. Na de overval is hij/zij weggelopen over de Laan van Meerdervoort, in de richting van de Laan van Eik en Duinen.

De districtsrecherche van Den Haag West onderzoekt deze zaak en is op zoek naar getuigen of mensen die op een andere manier informatie hebben over de overvaller. Heeft u zondagavond iets gezien in de omgeving van de Laan van Meerdervoort dat met deze overval te maken kan hebben. Weet u meer over de vluchtroute van de overvaller? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? De districtsrecherche Den Haag West is bereikbaar via 0900-8844. Liever anoniem, dan via M 0800-7000.