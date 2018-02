Zaken in Onder de Loep van 8 februari

Enschede, jongen beroofd door onbekend duo

Een 19-jarige man uit Hengelo werd op vrijdagmiddag 2 februari op het station Enschede Kennispark beroofd door twee jongemannen. Het slachtoffer liep rond 12.15 uur via de tunnel richting het perron toen hij onderaan de trap werd aangesproken door twee onbekende jonge mannen. Onder bedreiging van een mes eisten ze geld. Nadat het slachtoffer hen geld had gegeven liepen ze via de rotonde aan het Capitool weg in de richting van de Universiteit. In de uitzending diverse vragen en signalementen van de daders.

2018052517

Nijverdal, onbekende man winkelt met pinpas bejaarde vrouw

Een onbekende man rekent in begin augustus 2017 meerdere goederen af met de pinpas van een 80-jarige inwoonster van Nijverdal. Dit doet hij in winkels in Hengelo (ov), Deventer, Amsterdam en Muiden. Hij koopt er verschillende spullen zoals dure kleding en elektronica ter waarde van ruim €7000,- mee. De onbekende man, die een opvallende tatoeage in zijn nek heeft, is bij het afrekenen in verschillende winkels gefilmd door bewakingscamera’s. Wie kent of herkent deze onbekende man?

2017367080

Zwolle, diefstal laptop en ipad uit school

Op donderdagmiddag 12oktober steelt een onbekende jongeman een tas met een laptop en een ipad uit een school aan de Klokkengieterlaan. Op bewakingsbeelden van de school is te zien dat de onbekende jongeman samen met een handlanger aan komt rijden op een scooter. Nadat hij kort in de school is geweest, komt hij met de tas naar buiten rennen en springt achterop de gereedstaande scooter waarna de twee er vandoor gaan. Wie kent of herkent dit onbekende duo?

2017473263

Ommen, diefstal portemonnee

Op zaterdag 2 december doet een 86-jarige vrouw boodschappen met haar dochter. Zij bergt haar portemonnee na het afrekenen zorgvuldig op. Bij een volgende winkel komt zij erachter dat haar portemonnee niet meer in haar handtas zit. Als ze de bank belt blijkt er al ruim €1000 van haar rekening gepind te zijn. Op bewakingsbeelden van de bank is te zien hoe twee onbekende jonge vrouwen met haar pinpas geld van haar rekening halen. Wie kent of herkent dit onbekende tweetal?

2017555732

Hardenberg, zakkenrolsters pinnen met gestolen pinpas

Op donderdag 7 december pint een 78-jarige inwoonster van Hardenberg bij de pinautomaat in een supermarkt. Hierna doet ze nog boodschappen bij een andere winkel. Hier voelde ze in het gangpad iets tegen haar aan komen en zag een onbekende vrouw. Later blijkt dat deze zelfde vrouw een paar honderd euro pint met haar pinpas. De vrouw, die in het gezelschap was van een onbekende man, is zowel in de winkel als bij de pinautomaat vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie kent of herkent haar?

Op maandagochtend 18 december doet 70-jarige vrouw boodschappen bij diverse winkels in Hardenberg. Als laatste pint ze haar boodschappen een winkel aan de Smedrijstraat. Bij haar auto aangekomen wordt ze aangesproken door twee onbekende vrouwen. Ze vragen de weg naar het ziekenhuis. Later mist ze haar pinpas en komt tot ontdekking dat er €1250 is gepind. Van de onbekende pinster zijn bewakingsbeelden. Wie kent of herkent haar?

2017564276 / 2017582412

Den Ham, collectebus gestolen bij inbraak zalencentrum

In de vroege ochtend van 2 januari wordt ingebroken bij een restaurant/zalencentrum aan de Ommerweg. Op bewakingsbeelden van het bedrijf is een onbekende man met bivakmuts te zien die het pand doorzoekt. Uiteindelijk gaat de onbekende man er met de kassalades, fooienpot en collectebus van de kankerbestrijding vandoor. Wie kent of herkent de onbekende man?

2018003021

Zwolle, manchetknopen en ringen aangetroffen bij winkeldieven

Op woensdagmiddag 10 januari werden twee winkeldieven aangehouden die kort daarvoor een jas hadden gestolen bij een winkel aan de Diezerstraat. Bij fouillering van de mannen op het bureau werden manchetknopen en ringen aangetroffen waarvan men de herkomst niet kon of wilde verklaren. De politie vermoedt dat deze sieraden ook van diefstal afkomstig zijn en is op zoek naar de rechtmatige eigenaren. Kent of herkent u de goederen?

2018015696