Man aangehouden voor opruiing methadonverstrekking

De man, een 49-jarige inwoner van Utrecht, plaatste berichten op social media met opruiende teksten gericht op de methadonverstrekking die in maart van de ABC-straat en de Van Sijpesteijnkade naar de Wittevrouwenkade verhuist. Het Openbaar Ministerie oordeelde dat de man buiten heterdaad aangehouden mocht worden. De man werd verzocht zich te melden en deed dit zondagavond 4 februari in het politiebureau op de Kroonstraat. Hij werd direct aangehouden en is verhoord. De man is inmiddels heengezonden met een dagvaarding voor een zitting van de politierechter op 13 februari. Daarnaast heeft hij een gedragsaanwijzing gekregen. Deze houdt in dat hij niet aanwezig mocht zijn bij de informatieavond van de gemeente op maandagavond 5 februari voor buurtbewoners over dit onderwerp. Ook moest hij 100 meter uit de buurt blijven van de locatie waar de informatieavond gehouden wordt. Daarnaast mag hij niet communiceren over de methadonkwestie op social media.