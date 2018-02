Verdachten aangehouden voor overval op maaltijdbezorger

De gewapende overval gebeurde op vrijdag 2 februari rond 18.45 uur. De pizzabezorger was op weg om een bestelling af te leveren, toen er twee jongens op hem afkwamen en hem bedreigden met een mogelijk vuurwapen. De bezorger moest eten en geld afgeven. Hierna gingen de verdachten ervandoor in de richting van de Bartholomeo Diazlaan en belde het slachtoffer de politie. De recherche startte een onderzoek en het arrestatieteam hield op maandag 5 februari twee jongens van 15 en 17 jaar oud aan. De recherche onderzoekt de betrokkenheid van de aangehouden verdachten.



Geef uw informatie door!

Bent u getuige geweest of heeft u meer informatie over de verdachten, meldt u zich dan bij de politie om uw informatie te delen. U kunt contact opnemen met de recherche in Utrecht via 0900-8844 of door onderstaand tipformulier in te vullen. U kunt zich ook anoniem melden via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.