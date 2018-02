Vrouw ernstig gewond na mishandeling, verdachte aangehouden

In de nacht van maandag op dinsdag kwam een melding dat een vrouw ernstig gewond en buiten bewustzijn in een ziekenhuis was opgenomen. Ze bleek meerdere keren geslagen te zijn. De mishandeling had plaatsgevonden in haar woning in Hilversum. Een onderzoek werd ingesteld dat leidde naar een 32-jarige man uit Hilversum. Hij werd aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Hij zit vast, een nader onderzoek is ingesteld.