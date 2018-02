Inbreker aangehouden in Koog aan de Zaan

De politie werd getipt door een getuige dat er ingebroken werd aan de achterzijde van een huis. Toen agenten arriveerden zagen zij de verdachte in de tuin voor het huis staan, waarna hij meteen is ingerekend. Aan de achterzijde van de woning zijn verse braaksporen door de agenten gevonden. De verdachte is in verzekering gesteld en zit dus nog vast.

2018023251