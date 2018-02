Drie verdachten vast na diefstal telefoon

De verdachten 15, 19 en 20 jaar zijn aangehouden met behulp van de aangever. De eigenaar van de telefoon had deze te koop aangeboden op internet. Een van de mannen deed zich voor als eerlijke koper maar eenmaal de telefoon in handen probeerde hij weg te rennen. Er ontstond een worsteling in de woning waarbij de verdachte toch wist te ontkomen met de telefoon. Vervolgens sloeg hij op de vlucht in een gereedstaande auto.