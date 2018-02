Update: Getuigen gezocht van diefstal

De getuige zag dat de twee verdachten 5 à 6 stuks lege 20 liter fusten en een koolzuurcilinder wegnamen en in hun auto laadden. Zij gingen er daarna vandoor in een rode Volkswagen Golf. Hierop gaf de getuige uitgebreide signalementen, het kenteken van de vluchtauto en rijrichting door. Agenten hielden omstreeks 12:35 uur het vluchtvoertuig staande op de Oudeweg in Nootdorp en troffen de twee aan in het voertuig. Voor nader onderzoek namen agenten het voertuig in beslag. Ze vonden daar onder andere inbrekerswerktuigen in, echter niet de gestolen goederen. Daar is de politie dus nog naar op zoek. De twee heren zitten nog vast aan het politiebureau.