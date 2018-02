Inbreker aangehouden dankzij oplettende getuige

Een getuige zag dat twee mannen inbraken in een woning op de Zwet in Kwintsheul. De getuige zag de twee door een woning lopen. Om binnen te komen hadden de verdachten een ruit vernield. De woninginbrekers gingen er op fietsen vandoor toen ze merkten dat ze betrapt waren. De getuige twijfelde geen moment en verzocht een toevallig passerende fietser de achtervolging in te zetten. Onmiddellijk fietste deze man achter de verdachten aan. Ook belde hij met de politie die hij, naast een goed signalement, ook de huidige locatie van een van de inbrekers kon verstrekken. Het lukte agenten om een van de verdachten, een 33-jarige Delftenaar, aan te houden. De recherche stelt een onderzoek in naar de identiteit van de tweede verdachte die geheel in het donker gekleed was.