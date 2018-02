Man beroofd bij storten van geld

Het slachtoffer was net bezig de envelop in de automaat te stoppen toen de twee mannen hem sloegen en van de envelop beroofden. Direct begon de politie een zoektocht maar vond de verdachten niet meer. De ene overvaller was ongeveer 25 jaar oud en de andere rond 20 jaar. Getuigen die iets weten kunnen hun informatie doorgeven aan de politie via nummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

Aanpak

De inzet op overvallen heeft al jaren hoge prioriteit. Met volle kracht werkt de politie aan de onderzoeken om overvallers op te sporen en aan te houden in samenwerking met bedrijfsleven, gemeenten, burgers, politie, OM en reclasseringsorganisaties. Ook door goede preventiemaatregelen gaat het aantal overvallen omlaag. Als toch een overval wordt gepleegd, grijpen politie, OM en de andere strafrechtelijke ketenpartners in om de overvaller op te sporen en te laten berechten, en recht te doen aan het slachtoffer.