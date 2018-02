Doe mee met spel ‘Boef in de wijk’

Volgens wijkagent Lex Vroomen komt uit gesprekken met burgers regelmatig naar voren dat zij het soms lastig vinden om een verdachte situatie te melden: "Ook horen we terug dat niet altijd duidelijk is wanneer de politie wel en niet gebeld moet worden en op welk telefoonnummer. Het spel 'Boef in de wijk' laat de deelnemers op een leuke manier kennismaken met verdachte situaties. Bovendien maakt het duidelijk hoe belangrijk het is om goed te kijken en te luisteren. Niet alleen dat, maar ook het doorgeven van relevante informatie over de verdachte situatie wordt geoefend."