Ondergrondse hennepkwekerij aangetroffen tijdens onderzoek naar mogelijke gijzeling

“Allereerst complimenten voor de politie dat zij deze goed verstopte, grote en professioneel aangelegde kwekerij heeft gevonden. Hieruit blijkt weer eens dat de criminele wereld van drugshandel en –productie zich ook in onze gemeente heeft genesteld. Een wereld die met wortel en tak moet worden uitgeroeid, omdat die ondermijnend is aan onze gemeenschap. Ook is deze vondst voor mij een bevestiging dat met name het buitengebied vatbaar is voor illegale en criminele activiteiten. Ik wacht de resultaten van het onderzoek af en zal op basis daarvan ten aanzien van dit pand en betrokken personen alle bestuurlijke maatregelen treffen die wenselijk en mogelijk zijn. Het gedurende een bepaalde periode sluiten van het pand kan daar deel van uitmaken. Tenslotte roep ik naar aanleiding hiervan onze inwoners op om signalen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een hennepkwekerij of andere verdachte activiteiten altijd te melden. Dit kan eventueel ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Het gaat erom dat we als overheid en burger hier ‘schouder aan schouder’ in optrekken!”