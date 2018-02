Politie vraagt hulp bij twee raadselachtige incidenten

Op zaterdag 3 februari 2018 belde een man die aangaf getuige geweest te zijn van een ernstig incident. Om 17.30 uur die dag zag hij dat een auto met piepende remmen stopte op de Baksevenweg in Oisterwijk. Hij zag dat enkele personen uit de auto sprongen en dat een andere persoon naar buiten rolde. Hij zag dat de man, die op de grond lag, met mogelijk een vuurwapen bedreigd werd. De getuige schrok zo dat hij maakte dat hij weg kwam en belde de politie. Verschillende surveillance-eenheden werden naar de locatie gestuurd. De agenten troffen alleen maar de getuige die erg geschrokken was. Slachtoffer en verdachten waren al weg in de auto. Die auto zou een klein model zijn, mogelijk een Volkswagen Polo oud model. Het is ook mogelijk dat een bestuurder van een witte Ford Transit, die ook over die weg reed, getuige is geweest van het incident. Tot op heden heeft zich niemand gemeld die slachtoffer geweest is. Ook deze zaak willen we graag oplossen, alleen al omdat ook hier sprake is van een vuurwapen. Wie heeft er wel iets van dit incident gezien? Wie heeft er informatie over dit misdrijf? Meldt dit bij ons of bij Meld Misdaad Anoniem. We roepen ook het slachtoffer op om aangifte te doen of het incident te melden via het Team Criminele Inlichtingen in een vertrouwelijk gesprek 079-3458999.