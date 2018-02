Snelle reactie bij inbraakmelding basisschool leidt tot aanhouding heterdaad

Om 3.07 uur ontving de meldkamer de alarmmelding. Er zouden meerdere zones tegelijk afgaan. Dat is veelal een indicatie dat er werkelijk iets in het pand gaande kon zijn. Er werd direct een eenheid ter plaatse gestuurd die 7 minuten later zag dat het raak was. Er was een ruit verbroken. De omgeving werd in de gaten gehouden en er werd een politiehond verzocht. Mogelijk was er nog iemand binnen. Toen de geleider met hond na aankomst het pand in ging sloeg de hond aan bij een kast. Voor de geleider een teken dat zeer waarschijnlijk iemand zich in die kast schuilhield. Na aanroepen naar buiten te komen omdat anders de diensthond zou worden ingezet, kwam geen reactie. Hierop werd de kast geopend en werd met behulp van de hond een verdachte aangehouden. De verdachte werd door de hond gebeten in zijn arm. De 26-jarige verdachte zonder vaste woon –of verblijfplaats werd naar het politiebureau overgebracht en daar werd hij door een arts behandeld. Er werden in de school inbrekerswerktuigen aangetroffen en er werd ter plaatse aangifte gedaan.

Aan het bureau bleek dat de verdachte ook nog internationaal stond gesignaleerd en dat er nog een straf van 18 dagen uitgezeten moest worden. Voor de inbraak wordt proces-verbaal opgemaakt.

2018058223 RV