Snelle aanhouding na overval

De overval vond een dag eerder plaatst, maar het rechercheteam kreeg de verdachte al snel in het vizier en kon de verdachte kort daarop aanhouden. De verdachte zal zich vrijdag moeten verantwoorden voor de rechter-commissaris.

Eerder verschenen persbericht 06-02-2018:

Op maandag 5 februari 2018 vond een overval plaats op een horecagelegenheid op de Admiraal de Ruyterweg. Bij de overval vielen geen gewonden. De politie stelt een onderzoek in en vraagt getuigen zich te melden.

Omstreeks 18.00 uur kwam een man met een mes binnen. Een vrouwelijke medewerkster was alleen aanwezig in de zaak. De man bedreigde haar met een groot mes. Nadat de dader geld uit de kassa kreeg, vertrok hij in nog onbekende richting.