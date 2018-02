Politie zoekt getuigen van mishandeling in café

Omstreeks 22.10 uur kreeg de politie een melding dat er in het café gevochten werd en dat er mogelijk sprake zou zijn van een vuurwapen. Eenmaal in het café werden er geen verdachten aangetroffen, maar troffen de agenten wel twee gewonde mannen aan. Zij verklaarden kort daarvoor te zijn aangevallen door vier mannen. Hun belagers waren het café via de achteringang aan de Judith Leysterstraat binnengekomen en waren onherkenbaar doordat zij bivakmutsen droegen. De twee slachtoffers werden door de vier verdachten mishandeld en liepen op diverse plekken letsel op. De vier verdachten verlieten hierna via dezelfde achterdeur het café. Daar stond mogelijk vervoer voor hen klaar. De recherche onderzoekt welke vervoersmiddelen daarbij gebruikt zijn en de vluchtroute van de verdachten.

Beide slachtoffers, twee mannen, een 38-jarige man uit Den Haag en een inwoner van Den Haag wiens leeftijd nog onbekend is, zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Politieagenten hebben gesproken met getuigen, deden onderzoek naar camerabeelden en onderzochten de omgeving. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht van deze mishandelingen.

Tips? Bel de politie

Bent u getuige geweest en heeft u nog niet met de politie gesproken? Heeft u gezien hoe de verdachten zijn gevlucht vanaf de Judith de Leysterstraat? Of heeft u andere informatie over deze zaak die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.