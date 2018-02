Man met vuurwapen in bus in Sliedrecht

Agenten kennen de man en hielden hem dinsdag in de gaten omdat er het vermoeden was van wapenbezit. Verder onderzoek bracht de agenten genoeg verdenking om de man aan te houden. Hij zat op dat moment in een bus die zich bevond op de Sliedrechtse Thorbeckelaan.

Het arrestatieteam ging de bus binnen en hield de man aan. In een tasje dat hij op zijn lichaam droeg zat inderdaad een vuurwapen. Hij zit vast en wordt vrijdag voorgeleid.