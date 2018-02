politie pakt verkeersoverlast aan in Charlois na klachten bewoners

Agenten controleerden onder andere op de Groene Kruisweg, Zuiderparkweg, Oldegaarde, Slinge, Doklaan en Wolphaersbocht. Hier is 50 kilometer per uur is toegestaan. Met laserapparatuur werden snelheden gemeten van tot 84 kilometer per uur. Dertig snelheidsmaniakken zijn aan de kant gezet en kregen een bekeuring.



Overlast bij scholen

Ouders die hun kinderen met vliegende vaart per auto naar school brachten en bij aankomst hun auto parkeerden op stoep, konden ook rekenen op de aandacht van agenten. Tien bestuurders kregen hiervoor een bekeuring. Een bestuurder parkeerde de auto zelfs voor een invalide oprit. Twee bestuurders reden zonder rijbewijs, zes bestuurders waren aan het bellen tijdens het rijden en twee bestuurders reden door rood. Verder schreven agenten bekeuringen voor het niet dragen van de gordel, onjuist gebruik van mistverlichting en geen voorrang verlenen. Een bestuurder die stil werd gezet, had nog een boete openstaan van 156 euro. Die heeft hij direct voldaan.



Ruiten ijsvrij

Gister waarschuwde agenten over het belang van het ijsvrij maken van de autoruit. Toch waren er zeven bestuurders die hiervoor een bekeuring van 230 euro kregen. Als ook de spiegels niet ijsvrij zijn, kan er nog eens een bekeuring van 150 euro bovenop komen. “Goed zicht is van levensbelang. Je moet er niet aan denken als je een kind dat naar school gaat bijvoorbeeld het hoofd ziet.” aldus de agent die bij de controle was.