Wapenonderdelen, munitie en drugs bij leden motorclub Kings Syndicate

Het onderzoek startte in augustus 2017 na een tip over handel in vuurwapens. Allereerst bracht het team de afnemers in kaart om zo meer informatie te krijgen over de handel. Waar haalden ze de vuurwapens vandaan, hoe leggen ze met elkaar contact en wat gebeurt met de wapens? Zo werden meerdere klanten die vuurwapens kochten aangehouden. Bij hen vond de politie acht vuurwapens, twee tasers, een geluidsdemper, 280 patronen en 30.000 cash. Dit alles werd in beslag genomen.

Vervolgens stapte het team door naar de handelaren. De rechercheurs kwamen erachter dat er zeven mannen betrokken waren bij de handel en dat twee van hen ook nog eens lid waren van motorclub Kings Syndicate. De Dordtenaren van 24, 26, 38 en 49 jaar, twee Rotterdammers van 27 en 37 jaar en een 40-jarige man uit Breda, werden bij afzonderlijke acties op 23 januari, 5 en 6 februari aangehouden. Zij zitten allemaal nog steeds vast.

Bij de acties doorzocht de politie tien panden. Daar werden een vuurwapen, onderdelen van vuurwapens, drie dozen munitie, gebruikshoeveelheden drugs en een gasalarmpistool aangetroffen en in beslag genomen. Van een gasalarmpistool is bekend dat het omgebouwd kan worden tot een echt vuurwapen. De politie en het Openbaar Ministerie zetten het onderzoek voort.