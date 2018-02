213 gram harddrugs verborgen in auto

Kruiningen - Dinsdagmiddag rond 16.00 uur controleerden agenten een personenauto op de Zanddijk in Kruiningen. De APK van het voertuig was verlopen en dat was reden voor hen om de auto aan de kant van de weg te zetten. In de auto zaten twee mannen uit Amsterdam (46 jaar) en Almere (40 jaar).