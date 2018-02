Hennepkwekerijen geruimd tijdens hennepruimdag

In een woning aan de Wilgenlaan te Ossendrecht werd een onderzoek ingesteld waarbij een in werking zijnde hennepkwekerij werd aangetroffen. In twee ruimtes van de woning was een kwekerij ingericht en een ruimte werd gebruikt om de toppen te drogen. In een ruimte in de kwekerij stonden 365 hennepplanten. De tweede ruimte was recent geoogst. In deze ruimte werden nog 265 lege kweekpotten aangetroffen. In de drogerij werden 11602 gram henneptoppen aangetroffen en in beslag genomen. Tevens bleek dat de energiemeter verbroken was en de elektriciteit illegaal was afgetakt. In de woning werd de huurder niet aangetroffen. De huur van de woning werd per direct opgezegd. De woning is van het energienetwerk afgesloten.

In een woning aan de Gerard Doustraat in Roosendaal werd op de zolder, verdeeld over twee ruimtes, een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In deze kwekerij stonden 236 hennepplanten in verschillende groeistadia. Uit onderzoek is vast komen te staan dat er een gevaarlijke aftakking op het energienetwerk was gemaakt en dat de elektriciteit illegaal werd afgetapt. De bewoner zal worden opgespoord en later een verklaring afleggen. Ook hier bleken eerdere oogsten te zijn gerealiseerd. De woning is van het energienetwerk afgesloten.

In een woning aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal werd een grote kweektent aangetroffen met 44 (grote) hennepplanten. Ook hier bleek er minimaal één eerdere oogst te zijn gerealiseerd. Bij de woning werd een man aangehouden als medeverdachte aan deze hennepkwekerij. De bewoner zelf werd niet aangetroffen. De hennepkwekerij werd inbeslaggenomen en ontmanteld. Ook hier werd vastgesteld dat de elektriciteit op een fraudeleuze manier werd verkregen. Bij de aangehouden verdachte werd een motorfiets/scooter en een nieuwe TV in beslaggenomen. Ook deze woning werd afgesloten van het energienetwerk en de huur wordt opgezegd.

Tegen alle verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Degenen die niet werden aangetroffen zullen later worden verhoord en zullen zich op een later tijdstip bij de rechter mogen verantwoorden. Alle inbeslaggenomen goederen en planten met een totale straatwaarde van 154760 euro zijn vernietigd.