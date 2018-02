Mogelijke drugsdealer aangehouden

De man reed in een auto toen agenten hem wilden controleren. De reden voor de controle was dat het voertuig er flink vaart in had en dat viel op bij de agenten. Toen de bestuurder werd aangesproken roken de agenten een sterke henneplucht uit de auto komen. Om uitlevering van alle aanwezige drugs werd gevraagd en er kwamen 12 zakjes met wiet en hasj tevoorschijn. In totaal had de man 14 gram hennep en 10 gram hasj bij zich.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar heeft hij een verklaring afgelegd. Daarna is de man weer in vrijheid gesteld. Hij heeft afstand gedaan van de bij hem gevonden drugs.