Overvallen in eigen woning

De politie wil graag in contact komen met mogelijke getuigen die meer informatie hebben over deze lafhartige daad. Hebt u bijvoorbeeld een vreemde auto in de straat zien staan, of verdachte personen zien rondlopen in de buurt van het Waterhoefke in Steenbergen voor of na de overval, of hebt u andere informatie die kan leiden naar deze twee overvallers? Dan wordt u verzocht zich te melden via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12206007). U kunt ook anoniem uw informatie melden. Die dit via de website van www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch op 0800-7000.