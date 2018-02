Getuigen brand Oostvoorne gezocht

De brandweer kreeg ondanks alle inzet de brand moeilijk onder controle. Doordat de schuur volledig uitbrandde, kon er niet meer achterhaald worden hoe de brand is ontstaan. Het brandbeeld deed echter vermoeden dat er in de schuur een chemisch proces had plaatsgevonden, waarna de politie een onderzoek startte. In aangrenzende ruimtes werd materiaal gevonden waarmee een hennepkwekerij kan worden gebouwd.

De politie hield de bewoner van de boerderij aan. Het gaat om een 66-jarige man uit Oostvoorne. Er wordt onderzocht of hij iets te maken heeft met de brand. Tijdens de brand is asbest vrijgekomen en neergedaald in de directe omgeving van de schuur. Dit zal door een gespecialiseerd bedrijf worden opgeruimd. Er is geen gevaar voor de woon-, werk- of recreatie-omgeving.