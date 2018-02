Winnaar prijsvraag Motorbeurs blij verrast door politie!

Meneer Brandsma won de prijs met een winactie van de politie op de Noordelijke Motorbeurs in de TT Hall in Assen. Bij de stand van de politie stond een paspop met motorkleding aan. Bezoekers werden uitgedaagd goed te kijken wat er niet veilig was aan de kleding. Zo droeg de pop een gescheurde spijkerbroek en wintersporthandschoenen. Daarnaast zat de kinband van de helm niet goed vast. In totaal deden er ruim 200 bezoekers mee aan de prijsvraag. De tweede prijs was een cadeaubon ter waarde van € 20,- van Motoport Assen en de derde prijs een cadeaubon ter waarde van € 15,-.