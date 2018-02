1e Last onder dwangsom een feit

De politie constateerde tijdens een controle op de Burgemeester Rijnderlaan in het kader van het ‘Donkere Dagen Offensief’ inbrekerswerktuigen aan in de auto van de man. Dit offensief is gericht op het tegengaan van o.a. woninginbraken. Het bij zich hebben van inbrekerswerktuig is een overtreding volgens de Algemene Plaatselijke Verordening.

Als de man de volgende keer weer inbrekerswerktuig bij zich heeft, kan de gemeente hem een boete opleggen van 2.500 tot 10.000 euro. Uit de politierapportage bleek dat de man zich in augustus 2017 in Amstelveen verdacht had opgehouden bij woningen en toen ook inbrekerswerktuig bij zich had. De maatregel gold toen nog niet.

De maatregel last onder dwangsom is sinds 1 januari 2018 van kracht. Als de politie constateert dat personen inbrekerswerktuig bij zich dan volgt rapportage aan de gemeente. Gemeente en politie willen hiermee inbrekers afschrikken en daarmee het aantal woninginbraken terugdringen.