Agenten Sliedrecht nemen gaspistool en munitie in beslag

De politie in Sliedrecht kwam bij de man uit na onderzoek van een andere politie-eenheid. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de Sliedrechter een zogenaamd gaspistool en munitie zou hebben en dat via internet te koop zou aanbieden. Deze informatie werd met de Sliedrechtse collega’s gedeeld en een bezoekje aan de man bevestigde het verhaal. De man leverde zonder morren het pistool en tientallen patronen in en is een proces verbaal rijker. Het wapen is geen vuurwapen, maar het ziet er wel als zodanig uit en is daardoor uitstekend als dreigmiddel geschikt.



Van straat

Hoe meer wapens van straat zijn, hoe beter het is. Dat geldt niet alleen voor vuurwapens, maar ook gaspistolen en nepvuurwapens, want ook met dit soort voorwerpen kan bijvoorbeeld prima een overval gepleegd worden.