Man berooft en bedreigt aanbieder smartphone

Zondagavond rond 18.30 uur stond de afspraak tussen koper en verkoper van een mobiele telefoon. In de deuropening van het huis van de verkoper vond het contact plaats. De koper liep nog twee keer naar het pinapparaat en bij terugkomst zette hij opeens een vuurwapen tegen het hoofd van de verkoper. Het slachtoffer schrok enorm en gooide het doosje met de telefoon erin naar de dader. Die nog even de oplader mee wist te pakken en verdween. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.



Heeft u iets gezien?

Zondagavond rond 18.30 uur was het net donker, maar wellicht heeft u iemand gezien of gehoord op de Van den Hoonaardtstraat die met de beroving te maken had. Bel dan met 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.