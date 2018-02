Politie waarschuwt voor inbraken in Ommoord en Lageland

De inbrekers gaan steeds op dezelfde manier te werk; ze klimmen over het balkon aan de achterzijde en forceren de deur. Bij de bewoners zijn verschillende goederen weggenomen. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden.

Heeft u iets gezien of gehoord?

De politie roept de bewoners op om extra alert te zijn en alles goed af te sluiten. Laat een lichtje aan als je weggaat en spreek met de buren af om op elkaars huis te letten. Bent u helaas toch slachtoffer geworden van een inbraak, doe dan altijd aangifte. In het kader van dit grote onderzoek is elke aangifte van groot belang. Als u informatie heeft over een van de inbraken of als u verdachte situaties heeft gezien, bel dan alstublieft met de politie via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.