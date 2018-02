Voetgangster komt om bij aanrijding met vrachtwagen Pernis

In eerste instantie leek het erop dat de vrouw door een onwelwording was getroffen, want bij het aantreffen van het slachtoffer was geen voertuig te zien. Uit de eerste bevindingen ter plaatse bleek echter al snel dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk door een vrachtauto was geraakt. De bewuste vrachtauto werd in de omgeving aangetroffen en de chauffeur werd aangehouden.



Onderzoek

De politie heeft het ongeval in onderzoek. Wie het heeft zien gebeuren en nog niet met de politie heeft gesproken, wordt gevraagd de politie te bellen op 0900-8844.