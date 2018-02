Drie mannen opgepakt die een caravan wilde stelen

Op donderdag 8 februari 2018 om 3.20 uur meldde een getuige dat enkele mannen in de Petrus Loosjesstraat een caravan probeerden los te koppelen die achter een auto hing. Politie-eenheden spoedden zich naar de straat. Op het moment dat ze de straat in reden renden drie mannen weg verschillende richtingen in. De agenten gingen er natuurlijk achteraan. Twee mannen werden aangetroffen in een auto met een trekhaak die in de omgeving geparkeerd stond, de ander werd een paar straten verder aangehouden na een achtervolging. De drie mannen, twee uit Roemenië van 49 en 28 en één 19-jarige man van die allen opgaven geen vaste woon of –verblijfplaats te hebben in Nederland, zijn aan het bureau ingesloten. In de auto lag gereedschap. De zaak wordt verder onderzocht.