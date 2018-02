Hennepkwekerijen geruimd tijdens hennepruimdag

Ruikt u henneplucht of denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Woont u in Zeeuws-Vlaanderen, dan kunt u ook gebruikmaken van het 'Meldpunt Drugsoverlast' op 0800-0225085, waar u tevens anoniem melding kunt doen. Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

Aanwezigheid van hennepgeur;

Onveilige situaties (bijvoorbeeld brand) door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting;

Constant zoemend of ronkend geluid;

Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen/rolluiken, die nooit opengaan.