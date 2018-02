Hennepkwekerij opgerold

Dussen - Politiemensen hebben woensdagmiddag 7 februari 2018 in de schuur van een woning een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. De 50-jarige bewoonster van de woning is aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. De kwekerij is ontmanteld.